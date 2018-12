Neun Jahre Schalke 04, 177 Bundesliga-Spiele, 32 Tore: Youri Mulder kennt sich im deutschen Fußball aus und verfolgt die Liga seiner größten Erfolge auch rund 15 Jahre nach seinem Abschied aus Gelsenkirchen noch ganz genau. In einem Bild-Interview spricht der Niederländer, der in seiner Heimat inzwischen als TV-Experte arbeitet, über die Zukunft seines Landsmanns Arjen Robben und den Umbruch beim FC Bayern . Dabei erklärt er, welche Spieler die Münchner bei ihrer für den kommenden Sommer angekündigten Transferoffensive holen sollten und denkt bei seinen Vorschlägen an Kandidaten aus dem obersten Regal.

Würde Unruhefaktor Dembele den Bayern wirklich helfen?

Eine hohe Meinung hat Mulder, der mit Schalke zweimal den DFB-Pokal gewann und 1997 UEFA-Cup-Sieger wurde, auch von den beim FC Bayern im Fokus stehenden niederländischen Jungstars Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt . Also ein Duo für die Münchner? "Das sind sehr gute Spieler mit viel Potenzial, und sie sind sicher auch interessant für Bayern. Aber ich finde, dass man erst mal in Deutschland nach neuen Spielern schauen muss bzw. deutsche Stars verpflichten sollte", meinte Mulder.

Rückkehr nach Eindhoven "wäre super für Robben"

Für Robben, der die Bayern nach Ende seines Vertrages am Ende der Saison verlassen wird, kommt nach Ansicht des früheren Nationalstürmers vor allem die PSV Eindhoven als neuer Klub in Frage: „Der Schritt von Bayern zu seinem Heimatverein FC Groningen ist sportlich zu groß für Robben. Er würde sich über die Entscheidung schnell ärgern. Denn als Groningen-Spieler würde er die Bälle nicht so perfekt auf seinen linken Fuß serviert bekommen. So wie er es während seiner Karriere bei Top-Klubs wie Eindhoven, Chelsea, Real oder Bayern erlebt hat. Eine Rückkehr nach Eindhoven wäre super für ihn.“