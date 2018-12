Transfer-Einkaufsliste des FC Bayern: Wechseln diese Stars 2019?

Mit dem FC Bayern München werden immer mehr Spieler in Verbindung gebracht. Im Winter könnte es Zugänge beim Rekordmeister geben, im Sommer steht ein Umbruch in größerem Rahmen an. „Ich glaube, es ist ein bisschen zu früh. Wir sollten jetzt erst mal in Ruhe die Hinrunde zu Ende spielen“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Im Winter könnte es möglicherweise einen Transfer geben, das wäre dann aber „auch ein Vorgriff auf den nächsten Sommer“. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic habe auch den einen oder anderen Spieler von Ajax Amsterdam im Blickfeld. Dazu dürften Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt gehören.