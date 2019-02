Bayern-Trainer Niko Kovac hat die Verpflichtung von Fiete Arp mit einem mutigen Versprechen kommentiert. "Ich bin mir sicher, dass er in ein paar Jahren deutscher Nationalspieler ist", sagte der Kroate am Freitag und erklärte die Strategie hinter dem Transfer: "Man muss in solchen Fällen frühzeitig rangehen, um solche Talente für wenig Geld zu verpflichten. Wenn man das nicht macht, spielen sie wie zum Beispiel Leroy Sane nicht mehr in der Bundesliga - sondern in England." Nationalspieler Sane, an dem auch die Bayern Interesse hatten, war im Sommer 2016 für rund 50 Millionen Euro von Schalke 04 zu Manchester City gewechselt.