Für den FC Bayern kam diese Gala-Vorstellung eigentlich zur Unzeit. Zwei Vorlagen, große Passsicherheit, stark im Dribbling - der von den Münchnern umworbene Callum Hudson-Odoi spielte sich beim 2:0 des FC Chelsea am vergangenen Samstag gegen den Zweitligisten Nottingham Forest nicht nur in die Herzen der "Blues"-Anhänger. Er verdeutlichte auch den Bossen der Londoner noch einmal nachdrücklich, dass man einen Spieler mit derartigen Fähigkeiten eigentlich nicht ziehen lassen darf. Oder wie es Teamkollege Ross Barkley ausdrückte: "Er ist ein magischer Spieler. Ich hoffe, dass er bleibt. Jeder kann sehen, wie viel Talent er hat."

Bei Chelsea haben sie dies zwar erkannt - das ist Problem ist jedoch: Der Vertrag von Hudson-Odoi, der 2017 an der Seite von BVB-Juwel Jadon Sancho U17-Weltmeister wurde, endet im Sommer 2020. Gelingt es dem Premier-League-Klub also nicht, das Arbeitspapier rechtzeitig zu verlängern, müsste man den 18-Jährigen in diesem oder einen der nächsten beiden Tranferfenster verkaufen, um noch eine Ablöse zu kassieren. Hier könnten die Bayern ins Spiel kommen. Denn: Nach Sky-Informationen vom Montag hat sich Hudson-Odoi für einen Transfer nach München entschieden.