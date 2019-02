Bericht: FC Bayern hat Fiete Arp vom HSV schon im Sommer 2018 verpflichtet

Das wäre ein echter Kracher! Wie die Bild berichtet, hat der FC Bayern Jann-Fiete Arp schon im Sommer 2018 vom Hamburger SV verpflichtet. Das Stürmer-Talent soll demnach für eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro vom HSV an den FC Bayern verkauft worden sein.

Kurios: Arp verlängerte seinen Vertrag beim HSV erst 2018

Kurios: Erst im Sommer verlängerte Arp seinen Vertrag beim HSV bis 2020 .. "Am Ende war es eher eine Entscheidung für den HSV als gegen andere" , sagte er dazu.

Laut dem neuen Bild-Bericht ist allerdings offen, wann Arp nach München geht. So könne Arp angeblich zusammen mit dem FC Bayern entscheiden, wann er nach München geht. Es besteht demnach die Option, bereits im Sommer 2019 von der Elbe an die Isar zu wechseln - oder erst ein Jahr später. Der HSV kann hingegen keinen Einfluss mehr auf den Zeitpunkt eines Wechsels nehmen. Was unklar bleibt: Bei einem Transfer 2020 wäre Arp nach der Vertragsverlängerung 2018 eigentlich ablösefrei.