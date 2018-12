FC Bayern: Transfer-Poker um Lucas Hernandez - Atlético-Boss kündigt Treffen an

Neue Informationen im Transfer-Rennen um Lucas Hernandez. Der Franzose, Weltmeister 2018, wird seinen Klub Atlético Madrid im Winter 2019 wohl nicht verlassen und damit auch nicht zum FC Bayern München wechseln. In einem Gespräch mit den Portalen Spox und Goal kündigte Atlético-Boss Gil Marin allerdings ein Treffen mit dem FC Bayern an. "Der Spieler kann Atletico Madrid in dieser Wintertransferperiode nicht verlassen. Wir haben eine gute Beziehung zum FC Bayern und werden uns im Januar mit ihnen treffen, um die Situation zu bewerten", sagte der 55-Jährige. Theoretisch könnte Hernandez dank Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro zwar bereits im Winter wechseln, doch laut AS sollen sich die Bayern mit Atlético auf einen Transfer-Verzicht in der kommenden Transfer-Periode geeinigt haben.