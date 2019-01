Der frühere Bayern-Profi Valerien Ismael geht fest von einem Verbleib von Franck Ribery bei den Münchnern aus und rät seinem Ex-Klub nachdrücklich zu der Verpflichtung des umworbenen Abwehrspielers Lucas Hernandez . „Hernandez leistet unauffällig, aber ungeheuer effektiv seine Arbeit. Er ist ein sehr solider, pflichtbewusster, vor allem zweikampfstarker Verteidiger – und extrem diszipliniert. Bei seinem Klub in Madrid hat er unter Diego Simeone diese eiserne Disziplin gelernt. Damit würde er Bayern auch enorm weiterhelfen“, lobte der Franzose seinen Landsmann in der Bild: „Hernandez ist immer für seine Mannschaft da – ein absoluter Teamplayer.“

Der Umbruch bei der Bayern bedeutet nach Ansicht von Ismael nicht zwangsläufig das Ende von Ribery in München - im Gegenteil. „Franck hat über Jahre Top-Leistungen gebracht und ist gerade in bestechender Form. Da spielt das Alter gar keine Rolle. Ein Profi, der so viel Erfahrung hat, so viele Spiele auf höchstem Niveau absolviert hat, kann mit riesigem Druck einfach umgehen. Daher ist er auch und gerade mit 35 so ungeheuer wertvoll“, sagte der frühere Innenverteidiger, der von Sommer 2005 bis Anfang 2008 das Bayern-Trikot getragen hatte.