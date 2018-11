Bericht: FC Bayern will Transfer von Barcelona-Star - Uli Hoeneß kündigt Offensive an

Diese Niederlage tut richtig weh. Der FC Bayern hat gegen den BVB am Samstag mit 2:3 verloren und steckt ausgerechnet vor der Länderspielpause wieder in einer großen Krise. Nach den Siegen von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt am Sonntag belegt der FC Bayern am Ende des 11. Spieltags nur den Europa-League-Platz fünf. FCB-Präsident Uli Hoeneß kündigte bereits Konsequenzen an: "Wir werden nächstes Jahr, wenn der zweite Schritt des Umbruchs kommt, sicherlich das Mannschafts-Gesicht ziemlich verändern", sagte er in der Sendung Sky90. Die spanische Zeitung Marca nennt nun bereits einen Transfer-Kandidaten für den FC Bayern: Mario Hermoso von Espanyol Barcelona.