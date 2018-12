Transfer-Gerüchte über Benjamin Pavard und FC Bayern: Jetzt spricht der Stuttgart-Trainer

Eine Frage, die selbst Stuttgart-Trainer Markus Weinzierl nicht beantworten konnte. In der Sport Bild hat der neue Coach der Schwaben über seinen Star-Verteidiger gesprochen. "Ich weiß ja, auf was sie hinauswollen und ich kenne die Gerüchte", sagte Weinzierl - überraschte dann aber doch mit einer klaren Aussage: "Aber wenn sie wissen wollen, ob Benji in der Zukunft mal beim FC Bayern spielen könnte: Ja, das Niveau hätte er."