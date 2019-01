FC Bayern: Wechsel von Talent aus Bordeaux? Juwel soll sich auf Transfer-Zettel befinden

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

ImVisier des FC Bayern? Das ist Bordeaux-Talent Aurélien Tchouaméni

Aurelien, wer? Der Franzose mit kamerunischen Wurzeln ist erst 18 Jahre alt und im zentralen wie defensiven Mittelfeld zuhause. Seit Saisonbeginn ist der U19-Nationalspieler beim Tabellen-Zwölften der französischen Ligue 1 im Profi-Kader. Tchouameni kommt seitdem auf sechs Spiele in der Liga und neun in der Europa League . Einen Treffer erzielte er dort in der Qualifikation. Auf regelmäßige Einsätze kommt Tchouameni trotz seines großen Talents bisher nicht - beim FC Bayern dürfte es aufgrund des großen Konkurrenzkampfs im Mittelfeld wohl noch einmal deutlich schwieriger werden.

Mögliche Ablöse für einen Tchouameni-Transfer: So viel müsste der FC Bayern wohl zahlen

Und offenbar hat nicht nur der FC Bayern an einen Transfer. Auch hochklassige italienische Vereine wie Inter Mailand sollen Interesse an Tchouameni zeigen. Sein Vater Pierre sagte erst kürzlich dem italienischen Portal FCInterNews: "Viele Vereine sind an ihm interessiert, aber er ist immer noch ein Spieler von Bordeaux. Inter ist ein italienischer Spitzenverein mit einer tollen Geschichte. Alle Spieler wären daran interessiert, eines Tages für so einen Klub zu spielen."