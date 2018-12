Die Gerüchte um einen Wechsel des englischen Top-Talents Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern nehmen erneut an Fahrt auf. Nachdem im November erstmals über ein etwaiges Interesse der Münchner an einem Transfer des 18-Jährigen aufgekommen waren, sollen sich die Bemühungen des deutschen Rekordmeisters um den Teenager vom FC Chelsea nun konkretisieren. Wie die Daily Mail berichtet, wollen die Bayern im Januar ein Angebot in Höhe von umgerechnet rund 14,4 Millionen Euro vorlegen und Hudson-Odoi schon für die anstehende Rückrunde in die Bundesliga locken.