Trainer Niko Kovac will sich beim Transfer-Flirt mit Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea nicht in die Karten schauen lassen. Ein Angebot des FC Bayern könne er nicht bestätigen, weil nicht er, sondern Sportdirektor Hasan Salihamidzic für solche Angelegenheiten zuständig sei, sagte der Coach des deutschen Rekordmeisters am Samstag in Doha. Dass er die Fähigkeiten des 18-Jährigen schätzt, wurde allerdings deutlich. Immerhin verwies Kovac darauf, dass der junge Engländer einen ähnlichen Werdegang wie Top-Talent Jadon Sanco von Borussia Dortmund vorzuweisen habe. Die beiden Flügelspieler waren 2017 gemeinsam U17-Weltmeister geworden.