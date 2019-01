Niko Kovac verrät: Diese beiden Spieler sollen Sandro Wagner beim FC Bayern ersetzen

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde

Kovac: Thomas Müller und Serge Gnabry können beim FC Bayern auch im Sturmzentrum spielen

Kovac sagte im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz des FCB: "Stand jetzt tut sich nichts mehr. Es macht keinen Sinn, jetzt noch drei, vier Leute zu holen. Wir haben jetzt wieder einen großen Kader." Für das Spiel gegen Leverkusen müsse Kovac so wieder zwei Spieler zu Hause lassen.

Der Abgang von Wagner zu Tianjin Teda werde beim FC Bayern intern abgefedert. "Wir haben mit Thomas Müller und Serge Gnabry zwei Spieler, die die Position auch ausfüllen können. Sonst hätten wir dem Wechsel nicht zugestimmt", so Kovac. Auf dem Transfermarkt aktiv werde der FCB deshalb nicht mehr: "Sie müssen erstmal einen Backup für Lewy finden. Es gibt auf der Welt vielleicht zwei Spieler, die Lewy ersetzen könnten. Alles andere ist eben dann eine Verschlechterung", so der Bayern-Trainer deutlich. "Wir müssen weiterhin hoffen, dass Lewy so fit bleibt, wie er ist. Und wenn er mal eine Pause braucht, habe ich keine Probleme damit, dort den Serge oder Thomas spielen zu lassen."