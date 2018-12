Angesprochen auf ein etwaiges Interesse des FC Bayern an den Frankfurter Stürmern Luka Jovic und Ante Rebic hat Trainer Niko Kovac in höchstens Tönen von dem Duo geschwärmt. "Ich sage es so: Das sind zwei richtig gute Spieler. Das haben sie auch international schon bewiesen", meinte der Kroate vor dem Spiel bei seinem Ex-Klub am Samstag und legte im Fall von Jovic weiter nach: "Wenn er im Kopf klar bleibt, wird er ein Weltklasse-Spieler, der irgendwann bei einem Top-Klub spielt." Anschließend erklärte Kovac die Bayern mit einem breiten Grinsen zu einem "Weltklasse-Klub". Jovic, der derzeit die Torjägerliste der Bundesliga gemeinsam mit BVB-Stürmer Paco Alcacer anführt, steht bei der Eintracht noch bis 2022 unter Vertrag.