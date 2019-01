Rafinhas Abschied vom FC Bayern in Richtung seiner Heimat BrasIlien nimmt konkrete Formen an. Der Abwehrspieler des deutschen Rekordmeisters ist sich wohl mit Flamengo Rio de Janeiro einig. "Ich habe mich mit den Verantwortlichen getroffen und wir stehen vor einer Einigung für Sommer. Es fehlen nur Details und ich hoffe, dass wir bald Vollzug melden können. Flamengo ist meine erste Option", sagte Rafinha bei Sky.

Rafinhas Berater führte bereits erste Verhandlungen

Erste Verhandlungen zwischen dem Berater des 33-Jährigen und dem brasilianischen Klub soll es schon in der vergangenen Woche gegeben haben. Allerdings haben wohl auch andere Klubs in Rafinhas Heimat Interesse an einer Verpflichtung des Bayern-Routiniers, darunter der FC Sao Paulo. Sein Vertrag läuft im Sommer 2019 ohnehin aus.