Nach der bisher so enttäuschenden Bundesliga-Saison treibt der FC Bayern im Hintergrund bereits die Personalplanungen für die kommende Spielzeit voran - und setzt künftig offenbar auf einen in großen Teilen veränderten Kader. Angeblich stehen für die Umbauten rund 200 Millionen Euro zur Verfügung. Eine Summe, die durch Verkäufe einiger Stars möglicherweise noch steigen könnte. So nennt die Sport Bild gleich mehrere Hochkaräter, die sich trotz langfristiger Verträge angeblich keinesfalls sicher sein können, auch in der kommenden Saison das Trikot der Bayern zu tragen.