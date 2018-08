Trainer Niko Kovac würde einen möglichen Abgang von Jérôme Boateng offenbar nicht klaglos akzeptieren und fordert von den Bayern-Bossen im Falle eines Verkaufs des Abwehrspielers schon jetzt Verstärkungen. "Wir werden ab September alle drei Tage spielen müssen, und auf dem Niveau kann ein Spieler nicht jeden dritten Tag ran, zumindest nicht in der geforderten Intensität. Wenn Jérôme uns also doch noch verlassen sollte, gehe ich davon aus, dass wir über Ersatz nachdenken ", sagte der 46-Jährige der Süddeutschen Zeitung.

Nachdem Boateng schon vor der WM in Russland mit einem Abschied aus München kokettiert und von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge die Freigabe erhalten hatte , steht der Nationalspieler immer wieder im Mittelpunkt von Transferspekulationen. Einen Wechsel zu Manchester United lehnte Boateng ab . Als Top-Favorit auf seine Verpflichtung galt lange Paris St. Germain , doch dem Klub von Trainer Thomas Tuchel war die geforderte Ablöse in Höhe von rund 50 Millionen Euro bisher zu hoch . Zudem holten die Franzosen inzwischen den Schalker Abwehrspieler Thilo Kehrer .

Kovac: "Brauche drei Weltklasse-Verteidiger"

Der Spanier Javi Martinez wäre für Kovac nicht mehr als eine Notlösung in der Abwehrzantrale. "Er kann in der Abwehr sicher aushelfen, aber so, wie er spielt, stelle ich mir einen Sechser vor: Er hält die Position, sieht gewisse Situationen, ist griffig und aggressiv", meint Kovac und würde bei einer klaffenden Kader-Lücke offenbar auch die Konfrontation mit Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß nicht scheuen.