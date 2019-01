Bericht: PSG will Transfer von Bayern-Profi Renato Sanches - Ablöse wohl Problem

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

PSG-Transfer von Renato Sanches? FC Bayern verlangt offenbar zu hohe Ablöse

Laut Informationen des deutschen TV-Senders Sky ist PSG tatsächlich an Renato Sanches interessiert. PSG-Sportdirektor Antero Henrique soll sich in den vergangenen Tagen sogar mit Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic getroffen und über einen Winter-Transfer gesprochen haben. Doch über die Ablöse seien sie sich nicht einig geworden: Die Differenz von 15 Millionen Euro sei demnach so hoch gewesen, dass der Transfer aus PSG-Sicht bereits schon vom Tisch sei. Laut transfermarkt.de ist Sanches rund 20 Millionen Euro wert. Sein Vertrag läuft noch bis 2021.