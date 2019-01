Mit Hermoso, Havertz und Co. - Ist das die geheime Einkaufsliste des FC Bayern?

James oder Havertz?

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler schließt einen Weggang des Nationalspieler nach dieser Saison aus. "Im Sommer wird er definitiv bei Bayer Leverkusen bleiben", sagte Völler im TV-Sender Sky. "Er ist wahrscheinlich für viele Topklubs in Europa interessant. Damit gehen wir gelassen um" , sagte der 58-Jährige. Havertz' Vertrag bei den Rheinländern läuft bis Ende Juni 2022, er beinhaltet nach Völlers Angaben keine Ausstiegsklausel. "Ich bin relativ sicher, dass wir ihn noch eine Weile in Leverkusen erleben werden", sagte er über den 19-jährigen Mittelfeldspieler.

Ob und wann der umworbene Chelsea-Teenie Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern stoßen wird, bleibt weiterhin offen. Der 18-Jährige, für den mittlerweile über eine Ablöse von 40 Millionen Euro plus X spekuliert wird, orakelte bereits über seine Zukunft. "Ich arbeite einfach hart weiter und man weiß nie, was passiert", sagte der Flügelspieler. Persönlich habe er allerdings noch nicht mit den Münchnern gesprochen.

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Zurückhaltung war auch bei den Bayern-Stars die Devise, denen wieder nur die Rolle als Reservist oder Tribünenhocker blieb: Rotation ist weiter out bei Trainer Niko Kovac. Und so ist neben James auch für Jerome Boateng und Sandro Wagner kein Platz in der ersten Elf. Wagner soll nach China wechseln, Boateng könnte am Saisonende den Verein verlassen.

Die Sport Bild schreibt, dass die Weltmeister Mats Hummels oder eben Boateng am Saisonende wechseln dürfen. Denn mit Mario Hermoso von Espanyol Barcelona sollen die Münchner bereits einen Mann für die Zukunft beobachten. Mit einem Wechsel im Sommer sollen die Bayern-Bosse bei Lucas Hernandez von Atletico Madrid planen. Ähnlich könnte der Plan bei Leipzig-Star Timo Werner aussehen.