Wird er die nächste Mittelfeld-Granate des FC Bayern München ? Piotr Zielinski hat beim SSC Neapel in der vergangenen Saison und auch in Polens Nationalmannschaft trotz WM-Aus überzeugt - jetzt könnte er mit seinem Nationalmannschafts-Kollegen Robert Lewandowski beim Rekordmeister ein kongeniales Duo bilden. Nach Informationen der italienischen Zeitung Il Mattino und dem Portal calciomercato.com hat sich der FC Bayern beim italienischen Vizemeister bereits über die Verfügbarkeit des 24 Jahre alten Mittelfeldspielers informiert. Er soll auch beim FC Chelsea als Sommer-Transfer im Gespräch sein. Bayern sei allerdings Favorit auf die Verpflichtung.

Zielinski ist das, was man im Fußball als "Achter" bezeichnet. Eine Mischung aus einem defensiven, zentralen und offensiven Mittelfeldspieler. Seit 2016 spielt er in Neapel - und gehört zu den absoluten Stammkräften. In 94 Spielen erzielte er 13 Treffer und bereitete zehn weitere vor. Zudem besitzt der 36-fache polnische Nationalspieler (bei allen Partien der WM 2018 in der Startelf) Champions-League-Erfahrung (zwölf Partien).