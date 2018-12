FC-Bayern-Star Serge Gnabry wünscht sich Ajax-Talente de Ligt und de Jong

Serge Gnabry würde in Zukunft gerne eines der Ajax-Talente Matthijs de Ligt und Frenkie de Jong beim FC Bayern sehen. "Für ihr Alter sind sie schon sehr, sehr weit. Gerade die beiden de Jong und de Ligt. Natürlich wäre es schön, wenn einer der beiden zu uns kommen würde, aber da muss Hasan (Salihamidzic, Anm.d.Red.) noch etwas an Arbeit leisten", sagte der Nationalspieler auf der Pressekonferenz vor dem letzten Champions-League-Gruppenspiel der Bayern bei Ajax Amsterdam.

Duo soll rund 150 Millionen Euro kosten

Gnabry über Zeit beim FC Bayern: "Es ist ein Traum"

Beim FC Bayern gehört der junge deutsche Nationalspieler Gnabry zum Stammpersonal. Durch starke Leistungen hat er Bayern-Legende Franck Ribéry aus der Startelf verdrängt. "Beim FC Bayern zu Spielen ist natürlich immer ein Traum, den hier in Deutschland jedes Kind hat. Bei Arsenal hatte ich mal eine Phase, in der es nicht so lief. Aber ich habe hart dafür gearbeitet. Und jetzt ernte ich die Früchte", sagte der 23-Jährige Flügelstürmer.