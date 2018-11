FC Bayern: Interesse an Frankfurt-Star Jovic? Hoeneß kündigt Personalentscheidungen an

Bayern-Boss Uli Hoeneß hat den Druck auf die zurzeit schwach spielenden Bayern-Stars um Mats Hummels und Thomas Müller erhöht. "Man muss den Spielern schon sagen, dass sie die nächsten drei, vier Monate unter Druck sind", sagte Hoeneß gegenüber dem Kicker. Zudem fügte er an: "Und dann muss man sehen, wer zu gebrauchen ist, und wer nicht." Eine Grunderneuerung des Kaders beim Rekordmeister steht also nicht an - wohl aber personelle Konsquenzen aus der sportlichen Talfahrt. Denn zurzeit hat der FC Bayern sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund.