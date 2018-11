FC Bayern-Boss Uli Hoeneß über PSG-Star Kylian Mbappé: "Für ihn würde ich finanziell Grenzen sprengen" 

Uli Hoeneß hat offenbar seinen Wunschspieler für den FC Bayern publik gemacht. " Für Mbappé in Paris würde ich finanziell viele Grenzen sprengen“ , soll der Funktionär nach Informationen der SportBild auf der einer Veranstaltung der sächsischen Wirtschaft im VIP-Raum des Stadions von Dynamo Dresden gesagt haben. Der Bayern-Boss ist offenbar an einer Verpflichtung des PSG-Star Kylian Mbappé angetan. Der 19-jährige Franzose gilt als kommender Weltstar und bildet zusammen mit dem Brasilianer Neymar ein kongeniales Duo beim französischen Hauptstadtklub .

Hoeneß stellt klar: "Mbappé will nicht zu uns"

Doch offenbar ist ein Transfer des Youngster finanziell nicht darstellbar. "Aber der will nicht zu uns", soll Hoeneß gleich nach seiner Wunschtransfer-Äußerung gesagt haben. Der französische Offensivstar war 2017 für die Summe von rund 180 Millionen Euro von der AS Monaco zu Paris St. Germain gewechselt. Unter PSG-Trainer Thomas Tuchel ist der flinke Rechtsaußen gesetzt, in der laufenden Ligasaison konnte er bereits elf Tore in nur acht Einsätzen erzielen. Auch in der Champions League stehen nach vier Spielen bereits zwei Treffer zu Buche.