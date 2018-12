Nach Ansicht von Klaus Allofs wird der FC Bayern bei der für den kommenden Sommer angekündigten Transferoffensive ganz tief in die Tasche greifen müssen. "Die Topstars wollen eine echte Chance haben, die Champions League zu gewinnen. Das liegt im Moment in weiter Ferne beim FC Bayern. Ich glaube auch, dass 200 Millionen, die sich nach ganz, ganz viel Geld anhören, nicht genug sind, um sich die ersten Drei aus dem Regal zu nehmen und zu sagen, ich möchte den und den und den", sagte der frühere Manager von Werder Bremen und des VfL Wolfsburg in der Sky-Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk".