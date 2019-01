Bayern-Manager Hasan Salihamidzic will sich auf der Zielgeraden der noch bis zum kommenden Donnerstag andauernden Winter-Transferperiode offenbar mit Stellungnahmen zu möglichen Neuverpflichtungen der Münchner zurückhalten. Entgegen der sonstigen Gewohnheit vor Punktspielen Rede und Antwort zu stehen, wollte er sich nach Sky-Angaben vor der Partie am Sonntag gegen den VfB Stuttgart nicht äußern. Stattdessen trat Trainer Niko Kovac ans Mikrofon des Pay-TV-Senders - bei Fragen nach möglichen Transfers mauerte aber auch der Coach: "Wir machen unsere Hausaufgaben und schauen, was bis zum 31. Januar noch passiert."

Am Samstagabend und Sonntragmorgen hatten die Spekulationen um mögliche Neuverpflichtungen der Bayern wieder an Fahrt aufgenommen. Zunächst war in England berichtet worden, dass Super-Talent Callum Hudson-Odoi um seine Freigabe beim FC Chelsea gebeten habe, um nach München zu wechseln. Wie die Daily Mail am Sonntag schrieb, sollen die Bayern angeblich bereit sein, ein neues Angebot in Höhe von umgerechnet rund 46 Millionen Euro für den Teenager abzugeben. Salihamidzic hatte zuletzt betont, dass die Münchner den Jungprofi „unbedingt verpflichten wollen“.