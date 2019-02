FC Bayern: TV-Attacke auf Hamann – Uli Hoeneß lobt Salihamidzic: „Seine oberste Aufgabe“

Der Kleinkrieg zwischen dem FC Bayern München und seinem Ex-Spieler Dietmar Hamann geht in die nächste Runde – nun hat sich auch FCB-Präsident Uli Hoeneß in den Konflikt eingeschaltet. Der mächtige Boss des Rekordmeisters positionierte sich klar an der Seite seines Sportdirektors Hasan Salihamidzic, der Hamann nach dessen herber Kritik an Stürmer Robert Lewandowski offen attackiert hatte und dem Sky-Experten eine „Kampagne“ vorwarf.

FCB-Boss Hoeneß: Salihamidzic „hat mir sehr gut gefallen“

Der FCB-Sportdirektor störte sich an der von Hamann bei Sky90 vorgetragenen Kritik an Lewandowski („Ich glaube, dass er zum Problem für Bayern München wird“) so sehr, dass er offen zu einer Art Gegenschlag ausholte. „Wenn ein Experte in so einer Saison so etwas erzählt, die Meinung kann keiner da draußen akzeptieren“, sagte Salihamidzic, der warnte, Hamann werde zum Problem für Sky.