Der Ton in der Debatte um Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wird zunehmend schärfer. In der TV-Sendung "Sky 90" meldeten sich am Sonntagabend die drei ehemaligen Münchner Profis Lothar Matthäus, Dietmar Hamann und Stefan Effenberg zu Wort - dabei kritisierten sie das Verhalten ihrer ehemaligen Chefs deutlich. Dem Trio missfallen vor allem zwei Dinge: Die Eskalation im Zoff um Paul Breitner und die missratene Pressekonferenz im vergangenen Oktober, auf der die Klubführung des deutschen Rekordmeisters mit den Medien abrechnete.