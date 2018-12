FC Bayern: Das sagt Matthias Sammer über den Streit um Uli Hoeneß

Matthias Sammer überrascht die jüngste Unruhe beim Rekordmeister nicht. Der Eurosport-Experte und BVB-Berater war von 2012 bis 2016 selbst Sportvorstand in München, kennt die Bayern genau. „Ich bin nicht erschrocken über die Außendarstellung. Das, was entstanden ist, hat gewisse Ursachen - dementsprechend wundere ich mich überhaupt nicht” , erklärte der 51-Jährige bei Eurosport.

Sammer erklärt: Das passiert gerade beim FC Bayern

Ist man beim FC Bayern also zu erfolgsverwöhnt? Sammer kennt die Mechanismen an der Säbener Straße jedenfalls aus dem Effeff. "Ich weiß, dass man sich jahrelang sehr gut beäugt hat und auf Momente gewartet hat, um das Beäugen irgendwann in Wort und Tat unterzubringen", erklärte Sammer. Die Bayern erlebten am vergangenen Freitag eine Jahreshauptversammlung, auf der Präsident Hoeneß scharf angegangen wurde - und einen Komplott gegen seine Person witterte. Vor allem Bayern-Fan Johannes Bachmayr, der sich in einer Rede kritisch äußerte, bekam von Hoeneß sein Fett weg: „Der Fan am Freitag war wahrscheinlich von außen gesteuert, der hat ja gar keine Fragen gestellt.“