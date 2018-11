FC-Bayern-JHV: Uli Hoeneß spricht über Zukunft von Oliver Kahn beim Rekordmeister

Kehrt der "Titan" in einer Führungsposition zurück an die Säbener Straße?

Uli Hoeneß, der Präsident des FC Bayern München, bestätigte am Freitagabend auf der Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters, dass der Name Oliver Kahn intern diskutiert wird. "Ich kann ihnen versichern, dass der Name Oliver Kahn in unseren Überlegungen eine Rolle spielt", so Hoeneß: "Aber das ist kein Thema für heute oder für morgen, aber für die nächsten sechs bis zwölf Monate. Wir wollen das Thema bei der nächsten Aufsichtsratssitzung intensivieren.“

Der 49-jährige Kahn könnte die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge antreten.