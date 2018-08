FC Bayern spart auf „tolle Transfers“ – Verkauf von Robert Lewandowski hätte „150 Millionen“ gebracht

Der FC Bayern bereitet offenbar eine groß angelegte Transferoffensive vor. „Zurzeit sammeln wir etwas Geld ein, um im nächsten Jahr vielleicht mal etwas größer einzukaufen“, sagte Präsident Uli Hoeneß in der Sky-Sendung „Wontorra – der Fußball-Talk“ und erklärte damit die Zurückhaltung der Münchner in dieser Transferperiode: „Aber es wird der Moment kommen, an dem wir auch wieder Geld in die Hand nehmen.“ Bisher gab der deutsche Rekordmeister im Sommer keinen Cent aus: Leon Goretzka kam ablösefrei von Schalke 04, Serge Gnabry kehrte nach seiner Leihe aus Hoffenheim zurück. Das 10 Millionen Euro teure Toptalent Alphonso Davies kommt erst im Winter aus Kanada nach München.