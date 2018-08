Bayern-Boss Uli Hoeneß will Mega-Ablöse für Sebastian Rudy – Jérôme Boateng auf Leihbasis zu PSG?

Uli Hoeneß will den umworbenen Nationalspieler Sebastian Rudy nur für eine hohe Ablöse ziehen lassen. Angesprochen auf die zuletzt kolportierten 15 Millionen Euro, entgegnete der Bayern-Boss in der Sky-Sendung „Wontorra – der Fußball-Talk“: „Die werden sicherlich nicht reichen. Es kann nicht sein, dass der FC Bayern immer zahlen soll wie ein Weltmeister, und die anderen bekommen von uns alles umsonst.“

Oliver Bierhoff nach WM-Debakel unter Beschuss: So will Reinhard Grindel die Nationalmannschaft umkrempeln

Rudy war in den vergangenen Tagen immer wieder mit einem Wechsel zu Schalke 04 oder RB Leipzig in Verbindung gebracht worden. Zuvor hatte er die Bayern um Freigabe gebeten und diese erhalten. „Er hat das Gefühl, dass er bei Bayern München zu wenig Spielpraxis kriegt“, sagte Hoeneß und kündigte eine Entscheidung für die kommende Woche an: „Wenn die Ablösesumme stimmt, würden wir einen Wechsel erlauben.“ Hoeneß erklärte aber auch: „Wenn es keine Lösung gibt, bin ich aber auch ein glücklicher Mensch, wenn Sebastian bei uns bleibt.“

Hoeneß spottet über Financial Fair Play

Ein interessantes Transfermodell erwähnte Hoeneß im Fall des ebenfalls abwanderungswilligen Jérôme Boateng. Zunächst schränkte der Bayern-Boss den Kreis der Interessenten auf ein Mindestmaß ein: „Es kommt nur noch Paris infrage. Wenn die entsprechend bezahlen, werden wir uns damit beschäftigen.“ Auf Nachfrage zu den Problemen von Paris Saint-Germain mit dem Financial Fair Play erwiderte Hoeneß dann: „Das Financial Fair Play können sie in die Tonne klopfen. Wenn Paris einen Spieler will, werden sie Möglichkeiten finden. Man kann Spieler für ein Jahr ausleihen und nächstes Jahr verpflichten – schon ist das Financial Fair Play umgangen.“