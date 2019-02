Trainer Niko Kovac rät dem FC Bayern bei der für den kommenden Sommer geplanten Transferoffensive zu einem gewissen Augenmaß und möchte auf keinen Fall mit einem aufgeblähten Kader in die nächste Spielzeit gehen. "Wir müssen erst sehen, wer geht. Frei werdende Positionen müssen wir auffüllen. Ein Kader mit 25 Mann bedeutet 14 Unzufriedene und Unruhe", sagte der Kroate im Kicker: "Wir versuchen, den Umbruch so zu gestalten, dass die Mannschaft in den kommenden fünf, sechs Jahren konkurrenzfähig bleibt."