An Upamecano sollen die Bayern schon 2015 Interesse gezeigt haben. Aufgrund des Zögerns der Münchner wechselte der Abwehrspieler jedoch vom FC Valenciennes nach Österreich zu RB Salzburg. Von dort ging es für ihn im Januar 2017 weiter nach Leipzig, wo er sich schnell in der Bundesliga etablierte.

Upamecanos Vertrag bei RB läuft noch bis zum 30. Juni 2021 - einem Bericht des Nachrichtenmagazin Spiegel zufolge ist in dem Kontrakt jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro verankert. Im Dezember 2018 war Upamecano mit einem Wechsel zum FC Southampton, dem aktuellen Klub seines ehemaligen Leipziger Trainers Ralph Hasenhüttl, in Verbindung gebracht worden. Damals war eine Ablöse von knapp 35 Millionen Euro im Gespräch. Damit läge der Innenverteidiger knapp 45 Millionen Euro unter dem festgeschriebenen Preis von Lucas Hernandez.