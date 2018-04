Nach Ribéry: FC Bayern verlängert mit Arjen Robben bis 2019

Am 23. Januar 1984 in den Niederlanden geboren, wird Arjen Robben zu einem der besten Fußballspieler seiner Zeit. Der SPORTBUZZER zeichnet die Highlights seiner bisherigen Karriere nach.

1989 beginnt Arjen Robben in seiner Geburtsstadt Bedum im Alter von fünf Jahren das Fußballspielen. Sieben Jahre später wirbt der FC Groningen den damals Zwölfjährigen ab. Schon mit 16 feiert der Angreifer im Dezember 2000 sein Debüt in der Eredivisie. Insgesamt verbringt Robben sechs Jahre im Verein, ehe die Top-Klubs der Niederlande auf den Offensivspieler aufmerksam werden.

Der Wechsel zu Ajax Amsterdam scheitert im Sommer 2002 nur knapp, weil sich die PSV Eindhoven im Rennen um das junge Talent am Ende durchsetzt. Gleich in seiner ersten Saison beim neuen Verein wird Robben niederländischer Meister. Zwei Jahre spielt der Angreifer für die "Boeren", dann folgt der endgültige Wechsel ins Spitzengeschäft des europäischen Fußballs.

Auch für die Elftal debütiert Robben in jungen Jahren: Am 30. April 2003 wird der damals 19-Jährige im Freundschaftsspiel gegen Portugal für Marc Overmars eingewechselt.

Nur wenig später heuert Robben beim spanischen Rekordmeister Real Madrid an. In zwei Jahren ist er in 65 Spielen an 27 Toren direkt beteiligt. 2008 wird er spanischer Meister.

Ende 2008 löst Juande Ramos Dirk Schuster als Trainer der Königlichen ab. Eine wesentliche Charakteristik seines Spiels verdankt Robben dem Spanier: Er positioniert Linksfuß Robben vom linken Flügel auf den rechten um. In der Folge ist der Niederländer wesentlich torgefährlicher. Seine Dribblings von der rechten Außenlinie in die Mitte an die Strafraumgrenze werden sein Markenzeichen.

