FC Bayern verliert Arjen Robben, Jerome Boateng - und gegen Real Madrid

Ein Spiel als Knackpunkt, als oberstes Gericht einer ganzen langen Saison. Die Bayern ließen ihr letztes Hemd auf dem Rasen der Allianz Arena gegen Titelverteidiger Real Madrid. Aber es reichte wieder nicht gegen die Königlichen. Durch das 1:2 im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals reisen die Münchner mit einer denkbar schlechten Ausgangsposition nächste Woche nach Madrid, das Rückspiel im „Bernabeu“ am 1. Mai dürfte zur „Mission impossible“ werden. Joshua Kimmich hatte die Bayern mit seinem 1:0 vom Finale in Kiew träumen lassen, doch es setzte zu viele Nackenschläge und Magenschwinger. Die Verletzungen von Arjen Robben und Jérôme Boateng, die beide noch vor der Pause raus mussten, und die Gegentreffer durch Marcelo und Asensio. Im Rückspiel müsste Jupp Heynckes an alter Wirkungsstätte nicht weniger als ein Wunder gelingen.

Heynckes: "Wir geben nicht auf"

"Die frühen Verletzungen waren Rückschläge, die man nicht so einfach wegsteckt", sagte Heynckes bei Sky: "Und: Die beiden Gegentore waren Geschenke. Wir haben hingegen eine Fülle an überragenden Torchancen nicht genutzt. Ich habe selten eine Madrider Mannschaft gehen, die so viel zugelassen hat. Daher geben wir auch nicht auf. Es sind noch 90 Minuten."

Die Bayern mit sechs Champions-League-Siegern von 2013 in der Startelf: Boateng, Martínez, Müller, Ribéry, Robben und Rafinha, der damals nicht von Beginn an spielte. Und Real Madrid mit: Cristiano Ronaldo, dem viermaligen Henkelpott-Gewinner, einmal mit Manchester United.

Zu Spielbeginn hatten die Ärzte der beiden Mannschaften mehr zu tun als die Herren Profis. Arjen Robben, der Wembley-Held von 2013, kurz zuvor noch besungen von den Bayern-Fans. Der Rechtsaußen blieb plötzlich auf dem Rasen sitzen, nach dem Quick-Check von Mannschaftsarzt Müller-Wohlfahrt war klar: Nichts geht mehr. Der Oberschenkel! Mit gesenktem Haupt musste der Holländer in die Kabine trotten. Nach acht Minuten kam Thiago, der in die Zentrale rückte, Müller dafür auf rechts. Da waren es nur noch fünf Henkelpott-Gewinner, allerdings kennt auch James Rodríguez, die Real-Leihgabe, dieses erhabene Gefühl.

Der FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Spiel gegen Real Madrid Sven Ulreich: Größtes Spiel in der Karriere des Neuer-Stellverteters. Strahlte Ruhe aus, hielt fest, was auf seinen Kasten kam. Ohne Chance beim ansatzlosen Linksschuss von Marcelo ins lange Eck. Ebenfalls machtlos als Asensio zum 1:2 ins lange Eck traf. Stark im Eins-gegen-Eins beim Schuss von Benzema. Note 3 © imago/Newspix Joshua Kimmich: Letztes Jahr gegen Real nur mit Kurzeinsatz. Große Aufgabe als Rechtsverteidiger, da über seine Seite mal Ronaldo, mal Isco angriffen. Dann mit Super-Laufweg und knackigem Abschluss zum 1:0, das wohl größte Tor seiner Karriere. Note 2 © imago/Jan Huebner Jerome Boateng: Foulte in der ersten Minute Isco an der Mittellinie – wollte wohl Zeichen setzen. Oft in den Eins-gegen-Eins-Duellen mit Ronaldo, dabei sehr resolut bis es ihn bei einem Antritt jenseits der Mittellinie erwischte. Musste nach 34 Minuten verletzt raus – die Leiste. Ein bitterer Abgang. Note 3 © imago/Jan Huebner Mats Hummels: Ging vor einem Jahr im Viertelfinale auf dem Zahnfleisch. Diesmal superfit und richtig stark als Balldieb und -abfänger. Hatte die Chance zum 2:0 auf dem Fuß, der Ball war jedoch schwer zu nehmen. In der Offensive ohne Fortune. Note 3 © dpa Rafinha: In den Wochen zuvor mehr als ein passabler Alaba-Ersatz. Ein mutiger Weitschuss (19.), ansonsten der Berti Vogts der Bayern. Doch der Zweikampf-Terrier mit dem spielentscheidenden Patzer als er an der Mittellinie durch seinen dicken Bock den Real-Konter zum 1:2 ermöglichte. Note 5 © imago/Nordphoto Javi Martinez: Der Anker im Mittelfeld, die Figur der geplanten 2013-Renaissance. Leistete körperliche Schwerstarbeit im Maschinenraum dieses Spiels. Vor der Entstehung des 1:1 mit unglücklicher Figur als er vor einem vermeintlichen Fallrückzieher von Ronaldo zuckte – der blieb aus und Marcelo traf zum 1:1. Nach 75 Minuten entkräftet raus. Note 4 © 2018 Getty Images James Rodriguez: Feingeist und Ideengeber im Mittelfeld, ausgeliehen bis 2019 von Real. Gegen die Ex-Kollegen mit enormem Einsatzwillen, grätschte und fightete. Weltklasse-Pass auf Kimmich vor dem 1:0. Spielerisch bester Bayer. Note 2 © imago/GEPA pictures Thomas Müller: Der Kapitän und Emotional-Leader rochierte nach dem Robben-Aus auf Rechtsaußen. Überall zu finden, unberechenbar, allerdings mit wenig Schlachtenglück in seinen Aktionen. Immer den entscheidenden Tick zu spät oder mit falschem Laufweg. Note 4 © imago/Matthias Koch Arjen Robben: Mit Vollspeed gleich zu Beginn unterwegs – und dann machte ihm wieder einmal sein Körper einen Strich durch die Rechnung. Verletzt, wohl eine Oberschenkelblessur, raus nach acht Minuten. Wie für den Wembley-Helden. Schlich bei seiner Auswechslung mit gesenktem Haupt Richtung Kabine. Ohne Note © dpa Robert Lewandowski: Ronaldo? Wir haben Lewy! So die Message von Heynckes. Vergab bei einem Kopfballaufsetzer völlig frei die Chance zur 2:1-Pausenführung. Ein Spieler seiner Klasse mit bisher 45 Champions-League-Toren muss dieses Ding machen. Note 4 © imago/GEPA pictures Franck Ribery: Rannte um sein Leben, bearbeitete Carvajal wie es nur ging, machte ihn einige Male über den linken Flügel nass scharfe Flanken in den Strafraum inklusive. Hätte jedoch mehr in der Szene machen müssen als er den Ball im Strafraum verstolperte, neben ihm stand Thiago blank. Dicke Chance zum 2:2 (59.). Note 3 © 2018 Getty Images Thiago: Ersetzte nach acht Minuten Robben. Kaltstart für den Spanier, der gleich mit drei dicken Fehlpässen auffiel. Steigerte sich jedoch und fand mehr und mehr in die Partie und zu seinem schnellen Kurzpassspiel. Note 4 © imago/Jan Huebner Niklas Süle: Zweiter Kaltstart. Musste für den verletzten Boateng rein (34.) und gegen Ronaldo ran. Kochte den Weltfußballer gleich einmal souverän ab. Fügte sich nahtlos in die Viererkette ein, ohne Fehl und Tadel gegen die Königlichen. Note 3 © imago/Michael Weber Corentin Tolisso: Ersetzte nach 75 Minuten im Mittelfeld, der Franzose sollte noch einmal Druck ausüben und Dampf nach vorne machen. Was nicht gelang. Ohne Note © imago/Ulmer

Bayern-Balljunge leitet Führung ein

Nach furiosen, hektischem Start kühlten sich die Teams etwas herunter, erinnerten sich an die taktischen Vorgaben. Respekt und Vorsicht dominierten. Den Bayern merkte man an, dass sie erst den Robben-Schock verdauen mussten. Bis Joshua Kimmich abging, auf der verwaisten Robben-Seite. James erkannte den Laufweg, Kimmich sprintete in die Lücke und überraschte Real-Torhüter Keylor Navas mit einem frechen Direktschuss – das 1:0 (28). Navas sah dabei ziemlich unglücklich aus. Ausgangspunkt der Bayern-Führung war jedoch ein Balljunge hinter dem Tor vor der Südkurve. Gedankenschnell war er Torhüter Sven Ulreich die Kugel zu, der konnte das Spiel sofort schnell machen.

Sechs Minuten später erwischte es Boateng bei einem Antritt jenseits der Mittellinie. Die nächste Verletzung (die Leiste), der nächste bittere Abgang. Kurz vor der Pause dann der schlimmste Nackenschlag für die Bayern, das 1:1 für Real, höchst unglücklich entstanden. Weil Ronaldo an der Strafraumgrenze zuckte, aber nicht zum Fallrückzieher ansetzte, zögerte Martínez einen Moment. Den nutzte Marcelo für einen satten Linksschuss, der Ausgleich (44.).

Real Madrid in der Einzelkritik: Die Noten zum Spiel gegen den FC Bayern Keylor Navas: Leistete sich einen krassen Stellungsfehler beim Gegentreffer von Kimmich in der ersten Hälfte. Musste häufig nachfassen. Ein unsicherer Auftritt der königlichen Nummer Eins, auch wenn er in der zweiten Halbzeit besser wurde und einmal stark gegen Ribéry parierte. Note: 4 © imago/Nordphoto Raphael Varane: Solider Auftritt des Innenverteidigers, ohne groß zu glänzen. Note: 3 © imago/GEPA pictures Daniel Carvajal: Hatte einen schweren Stand auf der Außenbahn gegen den gut aufgelegten Ribéry. Wurde in der 66. Minute für Benzema ausgewechselt. Erntete Pfiffe der Bayernfans, weil er sich zu viel Zeit bei seiner Auswechslung ließ. Note: 4 © imago/Nordphoto Sergio Ramos: Der Kapitän spielte abgezockt wie immer und rettete in der 51. Minute in höchster Not vor dem einschussbereiten Müller. Note: 3 © imago/Ulmer Marcelo: Der Brasilianer ist in absoluter Topform. Erzielte in München den überraschenden 1:1-Ausgleich. Ständiger Unruheherd auf der linken Seite – und das als Defensivmann. Note: 2 © imago/GEPA pictures Casemiro: Solider Auftritt im zentral-defensiven Mittelfeld. Verließ in der 83. Minute das Feld, für ihn kam Kovacic. Note: 3 © imago/Newspix Toni Kroos: Bemühte sich zunächst um viele hohe Hereingaben in den Strafraum – doch diese blieben ohne den gewünschten Erfolg. Ordnete zudem wie gewohnt das Spiel in der Zentrale. Note: 3 © imago/GEPA pictures Luka Modric: Von seinem Spielwitz war nur wenig zu sehen in dieser Partie auf Topniveau. Dafür defensiv stark. Note: 3 © imago/Eibner Lucas Vázquez: Blieb zunächst auf der offensiven Außen blass, wechselte später in die Defensive, nachdem Carvajal den Platz verlassen hatte - und löste seine Aufgabe dort deutlich besser. Note: 3 © imago/kolbert-press Isco: Blieb blass. Kaum eine gute Offensivaktion des Dribbelkünstlers. In der zweiten Hälfte ersetzte ihn der spätere Torschütze Asensio. Note: 4 © imago/Newspix Cristiano Ronaldo: Madrids Offensive mit dem Aushängeschild Ronaldo setzte von Beginn an die Bayern-Abwehr unter Druck. Die erste wirklich gefährliche Aktion von ihm gab es aber erst in der 71. Minute, als CR7 per Direktabnahme ins Bayern-Tor traf. Doch der Treffer wurde wegen eines Handspiels zuvor zu Recht nicht gegeben. Note: 3 © imago/kolbert-press Asensio: Real-Trainer Zidane sagte mal, Asensio sei der feinste Fuß seit Lionel Messi – und das scheint zu stimmen. Er kam zur zweiten Hälfte für Isco in die Partie und erzielte in der 58. Minute per Lupfer die spanische Führung. Note: 2 © 2018 Getty Images Karim Benzema (l.): Der Stürmer kam in der 66. Minute für Carvajal auf das Feld, hatte zwei gute Abschlüsse, konnte das spanische Torekonto aber nicht mehr ausbauen. Note: 3 © imago/Eibner

Nach der Pause lud Rafinha mit einem bitterbösen Patzer an der Mittellinie die Gäste zu einem Konter ein, den Asensio souverän zum1:2 (57.) abschloss. Real einfach cleverer und entschlossener. Bayern mit Courage und Willen, aber eben den Tick unglücklicher – das machte gestern den Unterschied. Und das obwohl von Tormaschine Cristiano Ronaldo außer einem Treffer, der wegen Handspiels aberkannt wurde, wenig zu sehen war.

„Das Spiel kommt genau zur richtigen Zeit“, hatte Müller vor der Partie gesagt und meinte beinahe beschwörend: „Es liegt was in der Luft.“ Tatsächlich waren die Bayern besser als beim Viertelfinal-Aus gegen Real in der vergangenen Saison, damals ging das Hinspiel zu Hause auch 1:2 verloren. Über ein 2:1 kamen sie im Bernabeu doch in die Verlängerung – diesmal wieder?Realistischer ist, dass Meister Bayern ihrem Jupp, der sie in dieses Halbfinale geführt hatte, mit einem Pokalsieg am 19. Mai gegen Frankfurt einen würdigen Abschied bereiten können. Das Double als Balsam?

