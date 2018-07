FC Bayern verliert gegen Juventus Turin - Javi Martinez erleidet Knieverletzung

Anzeige

Der FC Bayern hat das erste Spiel auf seiner USA-Reise verloren. Der deutsche Rekordmeister unterlag am Mittwochabend (Ortszeit) in Philadelphia im Rahmen des International Champions Cup mit zahlreichen Nachwuchsakteuren gegen Juventus Turin mit 0:2 (0:2). In der Offensive fehlte es dem jungen Team von Trainer Niko Kovac im Lincoln Financial Field bei teilweise heftigem Regen an Durchschlagskraft und Effektivität im Abschluss.

Mehr vom International Champions Cup Philipp-Doppelpack reicht BVB gegen Benfica nicht - Niederlage im Elfmeterschießen

„Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht ganz wider“, sagte Kovac. Mittelstürmer Andrea Favilli (32./40. Minute) erzielte vor 32 105 Zuschauern beide Tore für den italienischen Meister, bei dem der von Real Madrid verpflichtete Weltfußballer Cristiano Ronaldo noch fehlte. Beim ersten Treffer patzte Torwart Sven Ulreich nach einem unpräzisen Rückpass auf dem vom Regen nassen Rasen. Bei Tor Nummer zwei ließ sich die Münchner Abwehr von einem langen Ball überraschen.

Jetzt wartet Pep Guardiola auf die Bayern

In ihrer zweiten Partie treffen die Bayern, die ohne ihre WM-Teilnehmer zur Werbetour in die USA gereist sind, am kommenden Samstag in Miami auf Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola. Die Citizens unterlagen am Mittwoch dem FC Liverpool trotz eines Tores von Leroy Sané 1:2.

Die Heim-Trikots der internationalen Top-Klubs In welchen Trikots kämpfen die internationalen Topstars in der Saison 2018/19 um die großen Titel? Der SPORTBUZZER zeigt die Heimtrikots der Top-Teams aus England, Spanien, Italien und Frankreich! © imago/Getty/Montage Manchester City © Manchester City Manchester United © Manchester United Tottenham Hotspur © Tottenham Hotspur Liverpool FC © Liverpool FC Chelsea FC © Chelsea FC FC Arsenal © FC Arsenal FC Barcelona © FC Barcelona Atlético Madrid © Atlético Madrid Real Madrid CF © Real Madrid CF Juventus Turin © Juventus Turin SSC Napoli © SSC Napoli AS Rom © AS Rom Inter Milan © Inter Milan AC Milan © AC Milan Lazio Rom © Lazio Rom Paris Saint-Germain © Paris Saint-Germain AS Monaco © AS Monaco Olympique Lyon © Olympique Lyon Olympique Marseille © Olympique Marseille

Anzeige

Kovac setzte insgesamt 22 Akteure ein. Seine Mannschaft dominierte das Spiel, agierte aber im Abschluss glücklos. Franck Ribéry (7.) und Serge Gnabry (26.) gaben die ersten gefährlichen Schüsse ab. Nach der Pause verfehlte der Südkoreaner Woo-Yeong Jeong das leere Tor (58.). Die letzte gute Chance vergab Kingsley Coman (90.). „Wir hatten genügend Chancen, die wir leider nicht genutzt haben“, klagte Kovac.

Kovac hofft auf schnelle Martinez-Rückkehr

Javi Martínez musste - ebenso wie bei Juve Nationalspieler Emre Can - kurz vor Ende der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt werden. Er verließ das Stadion mit einem dicken Verband am rechten Knie. Kovac glaubt aber nicht, dass die Verletzung schlimmer ist. „Bei Javi sieht es so aus, dass er eine Muskelquetschung erlitten hat“, sagte Kovac. Bei einem Zweikampf sei der Gegenspieler auf die Kniekehle von Martínez gefallen. Es sei aber „nichts kaputtgegangen“, berichtete Kovac: „Wir wollten kein Risiko eingehen. Deswegen haben wir ihn

rausgenommen.“