Der FC Bayern hat seine Pflichtaufgabe gegen den VfB Stuttgart erfüllt und den Sechs-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund zumindest gehalten. Die Münchner kamen am Sonntag zu einem 3:1 (1:1), profitierten dabei im zweiten Durchgang aber mehrmals von der unfreiwilligen Mithilfe der Gäste. Nachdem Thiago die Bayern früh in Führung gebracht (5.) und der Stuttgarter Anastasios Donis ausgeglichen hatte (26.), resultierte das 2:1 des deutschen Rekordmeisters aus einem Eigentor von Christian Gentner (55.). Beim dritten Treffer der Platzherren segelte VfB-Keeper Ron-Robert Zieler am Ball vorbei, so dass Leon Goretzka problemlos verwandeln konnte (71.). Das 4:1 besorgte schließlich Robert Lewandowski. Der Pole hätte sogar für einen noch höheren Sieg sorgen können, setzte einen Foulelfmeter jedoch an den Pfosten des gegnerischen Tores.

