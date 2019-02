FC Bayern: Viele Stars krank! Training am Dienstag nur mit Rumpfteam

Für den FC Bayern München beginnen die Wochen der Wahrheit - allerdings nicht in voller Mannschaftsstärke: Am Dienstagvormittag haben gleich sieben Stars des FCB nicht am Mannschaftstraining teilnehmen können - größtenteils krankheitsbedingt. So sind Manuel Neuer, Sven Ulreich und Mats Hummels laut Mitteilung des FC Bayern an einem grippalen Infekt erkrankt - Robert Lewandowski und Frank Ribery leiden an einem Magen-Darm-Infekt. Thiago und Leon Goretzka trainierten zur individuellen Belastungssteuerung im Leistungszentrum.