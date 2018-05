FC Bayern vor DFB-Pokal-Finale gegen Frankfurt: Mit Neuer und Müller, ohne Robben

Anzeige

Nach acht Monaten Verletzungspause kehrt Manuel Neuer in den Kader des FC Bayern München zurück. Der Weltmeister trat die Reise nach Berlin an und wird am Samstag erstmals seit September 2017 wieder zum Aufgebot des deutschen Rekordmeisters zählen. Dies teilte der FC Bayern am Freitag mit. Dies sei die „vielleicht schönste Nachricht des Tages“.

Auch Thomas Müller ist dabei, der zuletzt einen Magen-Darm-Infekt hatte. Fehlen werden im Endspiel gegen Eintracht Frankfurt um den künftigen Bayern-Coach Niko Kovac hingegen Jérôme Boateng, Arturo Vidal und Arjen Robben. Das Trio konnte seine Beschwerden nicht rechtzeitig auskurieren, teilte der FC Bayern mit.

👍 Tolle Neuigkeiten: @Manuel_Neuer hat die Reise nach Berlin mit angetreten und wird erstmals seit September 2017 im Kader stehen!



Alle Infos ➡ https://t.co/BYdfdJ6ZLa #FCBSGE #Berlin2018 pic.twitter.com/BKOp1fGlXf — FC Bayern München (@FCBayern) May 18, 2018

Nach Bild-Informationen vom Donnerstag wird der 32-jährige Neuer am Samstag auf der Bank sitzen. In der Startelf stehe Ersatztorwart Sven Ulreich. Neuer hatte sich im September vergangenen Jahres erneut einen Mittelfußbruch zugezogen. Er war am Dienstag trotz seiner Verletzungspause für den vorläufigen Kader der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Russland nominiert worden.

Die Rückkehr Neuers in den Bayern-Kader ist auch eine gute Nachricht für Bundestrainer Joachim Löw. Das WM-Turnier in Russland findet vom 14. Juni bis 15. Juli statt. Die Elf von Löw muss am 17. Juni in Moskau in der Gruppe F zunächst gegen Mexiko antreten.

Löw hatte seinen Kapitän Neuer als einen von vorerst vier Torhütern neben Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp und Bernd Leno in den vorläufigen Kader berufen. Löw muss bis zum 4. Juni den Kader noch auf die Turniergröße von 23 Profis reduzieren und dann auch einen Torwart streichen. „Ohne Spielpraxis in ein WM-Turnier zu gehen, ist nicht möglich“, hatte Löw über Neuer gesagt.

Wann macht Neuer sein erstes Spiel?

Am kommenden Mittwoch startet die heiße WM-Vorbereitung der Nationalmannschaft. Bis zum 7. Juni soll dort der Feinschliff für das ehrgeizige Unternehmen Titelverteidigung vorgenommen werden.

Einen Tag später steht der letzte Test im Länderspiel gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien in Leverkusen an. Aus dem Trainingslager reist die Weltmeister-Auswahl zum Testspiel gegen Österreich am 2. Juni nach Klagenfurt. Dort könnte Torwart Neuer sein erstes Spiel im DFB-Trikot seit Oktober 2016 bestreiten.

Die Krankenakte Manuel Neuer - eine Chronologie Die Krankenakte Manuel Neuer: Verletzungen am Fuß haben den Nationaltorwart schon mehrfach zurückgeworfen. Kosten sie ihm jetzt sogar die WM-Teilnahme? Klickt euch durch! © imago/Getty/Montage Im Juli 2008 wird der 22 Jahre alte Manuel Neuer erstmals von einer schwereren Verletzung heimgesucht. Während eines Testspiels in der Saisonvorbereitung mit Schalke 04 bricht der Mittelfuß - allerdings ist es damals der rechte. © 2008 Getty Images Neuer kämpft sich schnell wieder heran, trainiert - wie hier Ende Juli 2008 - trotz des Bruches, um den Anschluss nicht zu verlieren. © imago sportfotodienst Gegen den VfL Wolfsburg steht Neuer Anfang Oktober 2008 wieder für Schalke auf dem Platz - und liefert die Vorlage für Kevin Kuranyi vor dem späten 2:2-Ausgleich. © 2008 Getty Images Über Jahre bleibt Neuer praktisch verletzungsfrei. Im DFB-Pokalfinale 2014 dann der Schulter-Schock: Einriss am Kapselbandapparat im Schultereckgelenk. © 2014 Getty Images Dr. Müller-Wohlfahrt kümmert sich sofort um den Schlussmann, mit dem ganz Fußballdeutschland bangt: Reicht es für die Weltmeisterschaft? © 2014 Getty Images Ende Mai, die Nationalmannschaft im Trainingslager. Und Manuel Neuer nur Zaungast. Der 28-Jährige absolviert anfangs nur individuelle Einheiten - aber es reicht. Neuer wird zu einem der Garanten des WM-Titels in Brasilien. © 2014 Getty Images März 2017: Manuel Neuer erleidet im Training einen Haarriss im linken Mittelfuß. Er wird operiert und pausiert drei Spiele. Dann kommt der 18. April: Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid. In der Verlängerung bricht der lädierte Fuß. © 2017 Getty Images Die Meister-Ehrungen nimmt Neuer auf Krücken und mit Spezialschuh entgegen. Vier Monate muss er pausieren. © 2017 Getty Images Ende August steht Manuel Neuer wieder auf dem Platz. Gegen Werder Bremen feiert er am 2. Spieltag der Saison 2017/18 sein Comeback - zu früh. © 2017 Getty Images Nach nur vier absolvierten Pflichtspielen kracht es am 18. September 2017 schon wieder - im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Schalke. Manuel Neuer bricht sich erneut den linken Mittelfuß. Die Konsequenz: Noch im Mai 2018 bangen Fans und Verantwortliche um die WM-Teilnahme des Weltklasse-Torhüters. © 2017 Getty Images

