FC Bayern: Pavard-Wechsel fix - was wird jetzt aus Boateng und Hummels?

Boateng kämpferisch: "Bin längst nicht am Ende"

„Kritik und Zweifel, die mir gegenüber aufgekommen sind, nehme ich als Motivation, denn ich bin noch längst nicht am Ende“, verkündete ein entschlossener Boateng, für den ein Winterwechsel „eigentlich“ nicht in Frage kommt. Hummels machte fragwürdige Eigenwerbung in einem mittlerweile gelöschten Twitter-Post, in dem er seine eigene Hinrunden-Bilanz darlegte. „Mats wird gesichert in der Rückrunde bei uns spielen“, verkündete Karl-Heinz Rummenigge und wunderte sich über Wechselgerüchte. „Sie spiegeln nicht wider, was Mats mit mir besprochen hat“, sagte der Vorstandschef. Sportdirektor Hasan Salihamidzic schloss in Doha im Zuge der Pavard-Verpflichtung mögliche Winter-Wechsel sowieso aus.

Vertraut Kovac weiter auf Boateng und Süle?

„Wir sind ein ganz erfolgreiches Trio“, bekundete der Jungspund in der Innenverteidigung. Er liegt mit 1375 Liga-Minuten in dieser Saison vor Boateng (990) und Hummels (696). „Ich habe zu beiden ein sehr gutes Verhältnis. Das war schon so, als ich hergekommen bin, und in der Nationalmannschaft“, sagte der frühere Hoffenheimer. Kovac kündigte in Katar an, dass die zuletzt aufgebotene Mannschaft einen Vorteil habe. „Vorteil heißt aber nicht, dass das in Stein gemeißelt ist“, sagte der Coach. Doch für ein Ende des Duos Boateng/Süle sprach in Doha nichts.