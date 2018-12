Laut Torwart-Legende: FC Bayern-Star James Rodriguez will zu Real Madrid zurückkehren

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Argentinien-Legende: James hat gesagt, dass er zu Real Madrid zurückkehrt

Offenbar nicht: Torwart-Legende Hugo Gatti (über 450 Spiele für River Plate und Boca Juniors, 18 Länderspiele für Argentinien) hat in der spanischen TV-Sendung "El Chiringuito" über ein Treffen mit Bayern-Star James am Rande des Finals der Copa Libertadores in Madrid berichtet. Demnach habe James ihm ein Geheimnis anvertraut: "Er sagte mir, dass er zu Real Madrid zurückkehrt, dass das sein Wunsch sei", so der 74-Jährige. Dass die beiden miteinander gesprochen haben könnten, belegen TV-Bilder. Beide haben den gleichen Eingang ins Madrid-Stadion Santiago Bernabeu genommen.