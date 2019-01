Bericht: Extra-Millionen - FC Bayern will Pavard-Transfer im Winter "erzwingen"

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde

Extra-Millionen des FC Bayern für einen schnellen Pavard-Transfer?

Der FC Bayern zahlt für den Transfer von Pavard die festgeschriebene Ablösesumme von 35 Millionen Euro - die allerdings erst ab Sommer 2019 gilt. Sollten die Münchner den 22-Jährigen noch früher verpflichten wollen, müssten sie die Ablöse mit dem VfB Stuttgart frei verhandeln - und genau darüber berichtet nun France Football. So werde in den kommenden Tagen bis zum Transfer-Schluss am 31. Januar ein neues Angebot des FC Bayern für einen Winter-Wechsel erwartet. Die Bayern wollen demnach Stuttgart 10 Millionen Euro extra bieten, um den französischen Nationalspieler schon jetzt zum FCB zu lotsen.