Zeitspiel-Ärger: Ex-FIFA-Schiedsrichter Kinhöfer rechnet mit dem FC Bayern ab

Der FC Bayern München erreicht ein 0:0 in Liverpool. Das schreibt die internationale Presse zur Nullnummer des FCB in Anfield. ©

"Eigentlich muss da etwas von der UEFA oder in der Bundesliga kommen, wenn etwas so publik wird", meint Kinhöfer. "Mich regt so was auf. Das ist eine Unsportlichkeit und konterkariert den Fair-Play-Gedanken." Pikant: Kovac gilt eigentlich als ausgesprochen fairer Sportsmann, gewann als Trainer von Eintracht Frankfurt nach dem Relegationsspiel gegen Nürnberg 2016 sogar den Fair-Play-Preis. Umso schwerer wiegt, dass der Trainer seine Spieler offenbar zum Zeitspiel ermutigt. Kinhöfer: "Ich halte es einfach nur für schlecht. Sie geben eine Pressekonferenz über Menschenrechte und Moral, legen dann auf dem Platz so ein Verhalten an den Tag." Das passe nicht zusammen.