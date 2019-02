Zweikampf der Woche: Kommt der FC Bayern gegen Liverpool weiter?

PRO: Ja, Erfahrung setzt sich durch!

Denn wie so oft: Wenn es darauf ankommt, ist der FCB da. Neuer, Müller und Co. wissen, was zu tun ist, um sich in zwei Begegnungen durchzusetzen – mit dem Heimvorteil des Rückspiels im Nacken. Die alternden Bayern-Stars wollen ihren womöglich letzten großen Titel holen. Niko Kovac wird nicht entgangen sein, dass auch Liverpool Schwächen hat. Oft rannten Klopps Teams in der Vergangenheit in großen Partien etwas naiv ins Verderben. Diesmal hat er eigentlich alle Trümpfe in der Hand – dennoch wird sich Bayern mit all seiner Erfahrung am Ende durchsetzen.