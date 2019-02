Transfersperre in der Premier League: Chelsea darf bis 2020 keine Spieler verpflichten

Schock für den FC Chelsea: Die FIFA hat am Freitagvormittag gegen den englischen Erstligisten eine Transfersperre bis 2020 verhängt. Wie der Verband am Freitag mitteilte, habe der Londoner Klub gegen die Regularien zur Verpflichtung von ausländischen U18-Spielern verstoßen. Demnach darf der FC Chelsea in den nächsten Transferfenstern keine Spieler verpflichten. Insgesamt 29 Verstöße sollen die "Blues" zu verbuchen haben.