FC Chelsea gegen AS Rom live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Champions League mit Chelsea und Rom im Livestream, TV und Ticker: Die mögliche Vorentscheidung in Gruppe C. So könnt ihr das Duell des FC Chelsea gegen die Roma sehen.

Die beiden Niederlagen in der englischen Premier League gegen Manchester City (0:1) und noch mehr beim Außenseiter Crystal Palace (1:2) haben gewaltig am Ego des Meisters von der Stamford Bridge gekratzt. Der FC Chelsea muss in der Liga um die Titelverteidigung bangen. Die Partie in der Champions League, FC Chelsea gegen AS Rom am Mittwoch (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) kommt daher gerade zur rechten Zeit für den arg kritisierten italienischen Coach der „Blues“, Antonio Conte. Der Meistercoach von 2017 will es gegen die Roma mit Stürmerstar Alvaro Morata in der Stammelf versuchen. „Ich hätte am Wochenende ein Risiko eingehen können und Morata gegen Crystal Palace spielen lassen können“, erklärte Conte am Dienstag in der Pressekonferenz zum Spiel, „aber ich bin nicht dumm.“ Morata hatte den Londonern zuletzt aufgrund einer Muskelverletzung gefehlt. Beim 2:1-Erfolg bei Atlético Madrid hatte der Spanier mit seinem Kopfballtor zum 1:1 für die Wende gesorgt.

Chelseas Trainer Antonio Conte verrät, warum er seinen Job hasst. © imago

Definitiv nicht auflaufen gegen Rom werden N‘ Golo Kanté und Danny Drinkwater, die beide nach überstandenen Blessuren noch nicht zu 100 Prozent fit sind. Beim AS Rom werden der Niederländer Kevin Strootman und der Italiener Stephan El Sharaawy wieder im Kader stehen. In der Gruppe C führt Chelsea mit sechs Punkten vor dem italienischen Vizemeister, der vier Zähler auf dem Konto hat. Zuletzt trafen sich beide Teams in der Champions League 2008/2009. Die Römer konnten nur eines von 15 Europapokalspielen in England gewinnen – 2000/2001 im UEFA-Pokal gegen den späteren Sieger FC Liverpool. Die aktuelle Formkurve spricht für das Team aus der ewigen Stadt. Sieht man vom 0:1 im Spitzenspiel der Serie A gegen Tabellenführer SSC Neapel ab, so gewann die Roma die letzten vier Pflichtspiele allesamt.

​Wie sehe ich das Spiel FC Chelsea gegen AS Rom im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Chelsea gegen AS Rom live. Die Übertragung läuft am Mittwoch ab 20.15 Uhr bei Sky Sport 4 und HD. Reporter ist Markus Gaupp. In der Konferenz betreut Oliver Seidler das Spiel.

​Wird FC Chelsea gegen AS Rom im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Chelsea gegen AS Rom gibt es am Mittwoch, im Anschluss an die Champions-League-Partie FC Bayern München gegen Celtic Glasgow (20.45 Uhr) am Mittwoch im ZDF. Oliver Welke und Oliver Kahn werden diese Partie anschließend analysieren.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel FC Chelsea gegen AS Rom über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Spiel FC Chelsea gegen AS Rom bezahlen willst. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel FC Chelsea gegen AS Rom. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

