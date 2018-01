FC Chelsea gegen FC Arsenal live im Online-Stream schauen

Eine Neuerung werden die Fans auch an der Stamford Bridge erleben. In beiden Halbfinal-Partien wird erstmals in diesem Wettbewerb und zum zweiten Mal nach der 3. Runde im FA Cup am letzten Wochenende der Video-Assistent eingesetzt, um die Schiedsrichter bei strittigen Szenen in der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Arsenal wartet im Liga-Pokal noch länger auf einen Titel als in der Premier League. Den letzten Erfolg in der Liga gab es für die Nord-Londoner 2004, den letzten Triumph im Liga-Cup feierte man vor 25 Jahren. Chelsea sicherte sich diese Trophäe und damit die in jedem Fall sichere Europa-League-Teilnahme zuletzt 2015, beendete damals die Saison allerdings als Meister.