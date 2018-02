FC Chelsea gegen FC Barcelona live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Wiedersehen an der Stamford Bridge! Die Partie FC Chelsea gegen FC Barcelona am Dienstag (20.45 Uhr / live im SPORT BUZZER - Ticker ) schrieb schon oft Champions-League-Geschichte. In den Halbfinals 2009 und 2012 lieferten sich die Blues gegen „El Gigante“ denkwürdige Duelle. Der FC Barcelona hatte dank des Last-Minute-Treffers von Andrés Iniesta zum 1:1 (Hinspiel: 0:0) 2009 die Nase vorn. Chelsea revanchierte sich 2012 und warf den Titelverteidiger im Camp Nou mit 2:2 (Hinspiel 1:0) raus, ehe es in das noch denkwürdigere Finale von München gegen den FC Bayern ging. Auch im Achtelfinale 2005 stoppten die Londoner den FC Barcelona bereits im Achtelfinale – mit 4:2 und 1:2. Ebenfalls bis heute in Erinnerung: Das Viertelfinale 2000 – Barca drehte vor heimischer Kulisse ein 1:3 aus dem Londoner Hinspiel nach Verlängerung noch um: 5:1!

Chelsea erreichte 2012 als defensivstarker Außenseiter das Finale – und auch in diesem Jahr ist die Mannschaft aus dem Londoner Südwesten in der Rolle des Underdog. „Chelsea sollte das neue Barcelona fürchten“, mahnte Spanien-Experte Andy West bei BBC Sport am Montag, „seit dem letzten englischen Sieg gegen Barcelona von Manchester City im November 2016 ist viel passiert.“ In der Tat: Der FC Barcelona ist in 31 Spielen in La Liga ungeschlagen und holte in der Gruppenphase in Gruppe D 14 von 18 möglichen Punkten. Nur Olympiakos Piräus und Juventus Turin (jeweils 0:0) trotzten Barca ein Remis ab. Chelsea vergab in Gruppe C am letzten Spieltag durch ein 1:1 gegen Atlético Madrid den Gesamtsieg. Der AS Rom überholte die Blues und sorgte für diese Konstellation im Achtelfinale.