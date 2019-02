Wechsel-Eklat beim FC Chelsea: Strafe für Torwart Kepa steht fest

Chelsea-Torwart Kepa muss zur Strafe für den Wechsel-Eklat im Ligapokal-Finale einen Wochenlohn in die Klubkasse (220.000 Euro laut englischen Medienberichten) zahlen. Das Geld komme laut Chelsea-Mitteilung einer Stiftung des Klubs zugute. Zudem verbreitete der englische Erstligist in der Nacht zum Dienstag eine öffentliche Entschuldigung des spanischen Keepers für den Vorfall vom Sonntag. Bei der Endspiel-Niederlage gegen Manchester City hatte der 24-Jährige kurz vor dem Elfmeterschießen die von Trainer Maurizio Sarri geplante Auswechslung verweigert. Es habe sich um ein Missverständnis gehandelt, betonten Kepa und der Coach in dem Klub-Statement. Kepa bekannte aber auch, er habe einen „großen Fehler im Umgang mit der Situation“ gemacht.