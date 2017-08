FC Chelsea will offenbar Tuchel als neuen Trainer verpflichten 

Das wäre ein Hammer! Nach Informationen der SportBild ist der amtierende englische Meister FC Chelsea an einer Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Trainers (Mainz, BVB) Thomas Tuchel interessiert.

Thomas Tuchel ist der wohl begehrteste und kompetenteste Coach auf dem derzeitigen Trainermarkt. Seine Erfolge mit dem BVB sind unbestritten (DFB-Pokalsieg 2017, Erfolge in der Champions-League) , doch zwischenmenschlich klappte es mit den Verantwortlichen bei der Dortmunder Borussia nicht.

Conte sorgt für Aufsehen

Der aktuelle Trainer Antonio Conte hat ganz besonders mit einer Aktion den Unmut der Fans und offenbar auch den der Klubeigner gegen sich aufgebracht. Der spanische Topstürmer Diego Costa wurde trotz seiner 20-Tore in der Meistersaison die Degradierung per SMS (!) mitgeteilt - auf ausdrücklichen Wunsch des Trainers. Der Spanier Costa will zu seinem Ex-Verein Atletico Madrid zurück, ein Ersatzmann ist mit Stürmer Alvaro Morata von Real Madrid bereits verpflichtet. Die ersten beiden Saisonspiele stand Costa nicht im Kader der Blues.